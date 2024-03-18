РК и Чехия обсудили вопросы развития сотрудничества

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19 марта замминистра иностранных дел РК Ким Хон Гюн встретился в Сеуле с заместителем министра иностранных дел Чехии Яном Марианом, принимающим участие в третьем Саммите за демократию. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также ситуация на Корейском полуострове и в мире. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, Ким Хон Гюн выразил надежду на укрепление сотрудничества с Чехией на основе принципов стратегического партнёрства. Он попросил правительство Чехии поддержать Корейскую корпорацию гидро- и атомной энергетики, стремящуюся выиграть контракт на строительство нового блока на АЭС «Дукованы». Южнокорейская компания является финалистом конкурса наряду с компанией Electricite de France. Победитель будет определён к июню этого года. Участники встречи выразили обеспокоенность продолжающейся ракетной активностью Северной Кореи, которая представляет угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове.