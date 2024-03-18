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Политика

В РК почтили память погибших моряков корвета «Чхонан»

Write: 2024-03-26 11:58:10Update: 2024-03-26 17:24:21

В РК почтили память погибших моряков корвета «Чхонан»

Photo : YONHAP News

26 марта в штабе Второго флота военно-морских сил РК в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо состоялась церемония в память о 46-ти моряках  корвета «Чхонан», который был потоплен северокорейской торпедой 14 лет назад, 26 марта 2010 года в Жёлтом море. На церемонии присутствовали около 200 человек, среди которых представители правительства, члены семей и сослуживцы погибших. Начальник штаба ВМС адмирал Ян Ён Мо направил послание со словами поддержки членов семей погибших и их сослуживцев. После церемонии участники осмотрели обломки корвета «Чхонан», а также поднялись на борт нового сторожевого корабля «Чхонан», вошедшего в состав Второго флота. Командиром нового корабля назначен капитан второго ранга Пак Ён Су, который входил в состав команды затонувшего корвета. 
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