В РК выявлены 469 нарушений избирательного законодательства

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Центральная избирательная комиссия РК выявила 469 нарушений избирательного законодательства, связанных с предстоящими 10 апреля парламентскими выборами. По 95 случаям в соответствующие органы поданы заявления, по 10 случаям ведётся экспертная проверка, 364 рассмотрены с последующим вынесением предупреждений. После предыдущих парламентских выборов, состоявшихся в 2020 году, были направлены 60.815 запросов на удаление информации, размещённой на интернет-ресурсах. В отношении контента с помощью технологии дипфейк вынесены одно предупреждение, одно требование о следовании законодательству и 207 требований об удалении. Избирательное законодательство запрещает создание, публикацию и распространение медиаконтента, связанного с предвыборной кампанией, который был создан с применением технологий искусственного интеллекта. Запрет начинает действовать за 90 дней до выборов.