Президент РК призвал противостоять угрозам безопасности страны

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В 14-ю годовщину гибели корвета «Чхонан» президент РК Юн Сок Ёль призвал объединить усилия, чтобы противостоять попыткам враждебных сил создать угрозу безопасность страны и её граждан. Выступая 26 марта на заседании кабинета министров, он отметил, что в стране есть люди, отрицающие факт затопления Севером южнокорейского корвета. Кроме того, нередки случаи распространения недостоверной информации, вносящей разлад в общество, а также оскорбляющей героев, погибших при защите страны. Без поддержания безопасности невозможно защитить не только свободу, мир и процветание, но и базовые ценности демократии и рыночной экономики,- отметил глава государства. Он пообещал, что страна не забудет 46 погибших моряков с корвета «Чхонан» и военного водолаза Хан Чжу Хо, который погиб в ходе поисково-спасательной операции.