Ютубер задержан за установку камер на участках для досрочного голосования

40-летний ютубер задержан по подозрению в установке шпионских камер на избирательных участках в двух городах, где пройдёт досрочное голосование на парламентских выборах. По данным полиции Инчхона, мужчина подозревается в проникновении на пять участков, расположенных в общественных центрах муниципальных округов Намдон-гу и Кеян-гу города Инчхона. Все обнаруженные камеры были установлены внутри помещений для голосования. Задержанному грозит наказание за незаконное проникновение в общественное здание и нарушение закона о защите тайны коммуникаций. Ранее подобные камеры были обнаружены на четырёх избирательных участках для досрочного голосования в Янсане провинции Кёнсан-Намдо, и полиция полагает, что за их установкой стоял тот же ютубер. Задержанный сообщил полиции, что хочет отслеживать подтасовку результатов явки на досрочное голосование, которое состоится 5-6 апреля.