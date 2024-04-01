В РК представили скоростной поезд KTX нового поколения

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1 апреля министерство сухопутных территорий и транспорта и Корейская железнодорожная корпорация KORAIL представили скоростной поезд нового поколения KTX-Cheongnyong (Синий Дракон). Церемония презентации поезда состоялась на станции Тэчжон в присутствии президента страны Юн Сок Ёля. Самый быстрый поезд в РК, способный двигаться со скоростью 320 км/ч, создан на основе отечественных технологий и на 87% состоит из отечественных деталей. Благодаря усовершенствованной системе управления скоростью, поезд является оптимальным для железных дорог с многочисленными поворотами и короткими расстояниями между остановками. На наиболее востребованных маршрутах поезда KTX-Cheongnyong будут делать лишь одну-две остановки, благодаря чему время в пути от Сеула до Пусана составит 2 часа 10 минут, а от Ёнсана до Кванджу 1 час 30 минут. Регулярная эксплуатация новых поездов начнётся в мае.