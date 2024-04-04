ООН приняла резолюцию о правах человека в КНДР

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4 апреля Совет ООН по правам человека одобрил проект резолюции о правах человека в Северной Корее. Документ утверждён консенсусом без голосования в ходе 55-го заседания совета в Женеве. Подобные резолюции принимаются 22-й год подряд, начиная с 2003 года. Китай, Эритрея и Куба не поддержали документ. Как и прежде, в резолюции изложена озабоченность ситуацией с правами человека на Севере. Однако на этот раз составители немного усилили свою позицию, изложив требование к Пхеньяну об изменении законов, ограничивающих права и свободы граждан страны. Это, в частности, «Закон о гарантиях образования молодёжи» и «Закон о защите пхеньянского диалекта», который предусматривает наказание за использование южнокорейских слов и выражений. В резолюции подвергаются критике ограничения свободы слова, вероисповедания и собраний, ущемление экономических и социальных прав. Правительство РК приветствовало принятие резолюции, которая свидетельствует об обеспокоенности мирового сообщества ситуацией с правами человека в Северной Корее.