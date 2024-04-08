Правительство готово обсудить с бастующими квоты на приём в медвузы

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Правительство готово обсудить с врачами вопрос распределения квот на приём абитуриентов в медицинские вузы, если они предложат согласованные и более разумные меры, Об этом заявил министр здравоохранения и социального обеспечения Чо Гю Хон, выступая 8 апреля на правительственном совещании в Сеуле. Он напомнил о готовности правительства к «искренним дискуссиям с медицинским сообществом, чтобы разрешить проблему». Между тем, правительство не намерено отказываться от реформирования системы здравоохранения, поскольку «только медицинская реформа может обеспечить её устойчивость и защитить здоровье людей»,- отметил Чо Гю Хон. Около 12 тысяч врачей-интернов по всей стране не выходят на работу с 20 февраля в знак протеста против плана правительства увеличить приём в медицинские школы на 2 тысячи человек. Ранее неоднократно подчёркивалось, что план медицинской реформы принят на основе научных исследований и обсуждений с медицинским сообществом.