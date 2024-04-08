Крупные компании увеличили инвестиции в научные исследования

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В прошлом году объём инвестиций крупных компаний РК в научные исследования и разработки вырос на 9,4% в годовом исчислении, составив 73 трлн 423 млрд 800 млн вон (54 млрд долларов). Такие данные представило 9 апреля агентство CEO Score, проанализировав показатели 224 компаний, входящих в топ 500 крупнейших коммерческих организаций страны. На фоне экономического застоя продажи и операционная прибыль сократились, однако вложения в новые разработки выросли. Средняя доля инвестиций в объёме продаж выросла с 3,07% в 2022 году до 3,39% в 2023 году. На первом месте компания Samsung Electronics, чьи инвестиции составили 28 трлн 352 млрд 800 млн вон (21 млрд долларов). Они увеличились на 13,7% в годовом исчислении. При этом продажи сократились на 14,3%. Далее следуют LG Electronics (3 млрд долларов), SK Hynix (3 млрд долларов), Hyundai Motor (2 млрд 900 млн долларов). У Kia, LG Display, LG Chem, Naver, Hyundai Mobis, Kakao показатели ниже 2 млрд долларов.