К 11 часам на парламентских выборах проголосовали 14,5% избирателей

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10 апреля в РК проходят выборы в Национальное собрание 22-го созыва. С 6 до 18 часов по всей стране открыты 14.259 избирательных участков. Жителям страны предстоит избрать 300 депутатов, в том числе, 254 по одномандатным округам и 46 по партийным спискам. В списки для голосования внесены в общей сложности 44.280.011 избирателей старше 18 лет. По состоянию на 11 часов утра на участках для голосования побывали 6 млн 420 тыс. человек. Это 14,5% зарегистрированных избирателей. На предыдущих парламентских выборах в 2020 году явка составила на то же время 15,3%. В данный подсчёт не включены 31,28% избирателей, принявших участие в досрочном голосовании 5-6 апреля, голоса граждан РК, проживающих за рубежом, и моряков, находящихся на судах. Эти цифры будут включаться в явку, начиная с 13:00. Самую высокую активность демонстрируют жители провинций Чхунчхон-Намдо и Кёнсан-Намдо, где на участки для голосования пришли 16,2% избирателей, а самую низкую – жители города Кванчжу, где явка составила 12,1%. Подведение итогов выборов начнётся после того, как в 18 часов закроются избирательные участки, а урны с бюллетенями будут доставлены на 254 счётных пункта. Из-за большого количества политических партий, зарегистрированных для участия в выборах, бюллетени для голосования по партийным спискам имеют длину 51,7 см. В этой связи подсчёт голосов будет производиться вручную.