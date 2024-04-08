Банк Кореи заморозил учётную ставку на уровне 3,5%

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12 апреля Совет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение сохранить учётную ставку без изменений на уровне 3,5%. Решение о замораживании ставки принято из-за того, что инфляционное и долги домохозяйств остаются высокими, хотя отечественная экономика демонстрирует признаки восстановления. Потребительские цены, ключевой показатель инфляции, выросли в марте на 3,1% в годовом исчислении из-за рекордных цен на фрукты и роста мировых цен на нефть, которые составляют порядка 90 долларов за баррель. Высокие долги домохозяйств ещё больше ослабляют внутренний спрос. По данным Банка Кореи, непогашенные кредиты домохозяйств составили в конце марта 1.098 трлн 600 млрд вон (806 млрд долларов). Замораживание учётной ставки Банка Кореи последовало за решением Федеральной резервной системы США сохранить базовую процентную ставку по кредитам на стабильном уровне четвёртый раз подряд. Разрыв между учётными ставками РК и США остаётся в размере 2%. Американские финансисты дали понять, что политика повышения ставки, начатая в марте 2022 года, подходит к концу.