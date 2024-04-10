Рост занятости в РК в марте минимальный за три года

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 12 апреля, численность занятого населения РК составила в конце марта текущего года 28 млн 396 тыс. человек, что на 173 тысячи человек больше, чем годом ранее. Это минимальный прирост с февраля 2021 года, когда ситуация на рынке труда осложнялась пандемией коронавируса. Уровень занятости трудоспособного населения от 15 до 64 лет составил 69,1%, увеличившись на 0,4% в годовом исчислении.Занятость в сельском хозяйстве и рыболовстве уменьшилась на 50 тысяч, в оптовой и розничной торговле на 14 тысяч человек. Между тем, в производственном секторе созданы 49 тысяч, в гостиничном и ресторанном бизнесе 7 тысяч новых рабочих мест. Занятость среди молодёжи в возрасте от 15 до 29 лет сократилась на 131 тысячу человек. Уровень занятости молодёжи снизился на 0,3% до 45,9%. Среди представителей возрастной категории от 40 до 49 лет число занятых сократилось на 79 тыс. человек. При этом в категории старше 60 лет отмечено увеличение на 233 тыс. человек. Уровень безработицы вырос на 0,1%, составив 3% трудоспособного населения, а численность безработных выросла на 6,2% до 892 тысяч человек.