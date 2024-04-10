Главы парламентов Китая и КНДР провели переговоры

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11 апреля в Пхеньяне прошли переговоры между председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ. Как сообщило агентство ЦТАК, участники переговоров «обсудили вопросы позитивного продвижения обмена и сотрудничества во всех областях, включая политику, экономику и культуру». Они также обменялись мнениями «по вопросам двустороннего сотрудничества, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес»,- говорится в сообщении. По итогам переговоров подписаны соглашения о взаимном отказе от виз для дипломатов, таможенного оформления и карантинных мер. Чжао Лэцзи является первым представителем Китая высокого уровня, посетившим Северную Корею после вспышки пандемии COVID-19 в начале 2020 года. Визит приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами и открытию Года дружбы между Китаем и КНДР.