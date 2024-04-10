Восстановление экономики РК происходит неравномерно

Photo : KBS News

Южнокорейская экономика находится на пути восстановления, благодаря росту экспорта и промышленного производства, но внутренний спрос остаётся слабым. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте об экономической ситуации в стране, опубликованном 12 апреля министерством планирования и финансов. Темпы восстановления разных отраслей экономики существенно отличаются друг от друга. В частности, показатели в строительной сфере остаются вялыми. Промышленное производство выросло в феврале на 1,3% в месячном исчислении и на 2% в годовом исчислении. Производство полупроводников выросло на 65,3%. Однако розничные продажи, показатель частных расходов, в феврале упали на 3,1% в месячном исчислении из-за сокращения продаж продуктов питания, косметики и других товаров кратковременного пользования. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 0,9 процента. Инвестиции в производственные мощности увеличились на 10,3% по сравнению с предыдущим месяцем, но инвестиции в строительство упали за тот же период на 1,9%. Правительство приложит все усилия для скорейшей стабилизации цен и уделит приоритетное внимание достижению сбалансированного восстановления экономики,- говорится в «Зелёной книге».