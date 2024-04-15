Правительство РК призывает медицинское сообщество к диалогу

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Правительство в очередной раз призывает медицинское сообщество к диалогу, чтобы положить конец длительной забастовке врачей-интернов. Об этом заявил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Чо Гю Хон, выступая 15 апреля на совещании в Сеуле. Воля правительства провести медицинскую реформу остаётся неизменной. Увеличение приёма в медицинское вузы - предварительное условие для решения проблемы нехватки врачей в регионах. Если у медицинского сообщества есть альтернативный план, основанный на научных расчётах, его необходимо представить как можно скорее,- отметил министр. С 20 февраля более 90% из 13 тысяч врачей-интернов не выходят на работу в знак протеста против увеличения приёма в медицинское вузы на две тысячи человек в год. Для того, чтобы хотя бы частично нормализовать работу медицинских учреждений, решено принять на работу более 2.700 медсестёр.