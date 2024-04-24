В сеульском метро стартуют трудовые консультации

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23 апреля мэрия Сеула объявила о начале нового проекта выездных консультаций по трудовым вопросам. Они будут проводиться на 27 крупных станциях столичного метро в конце рабочего дня, специально для занятых офисных работников. Сертифицированные юристы по трудовым спорам Сеульского центра по защите прав трудящихся и городских центров поддержки трудящихся будут проводить бесплатно индивидуальные консультации для работающих горожан Сеула. Проконсультироваться можно будет о всех проблемах, с которыми можно столкнуться на работе: от вопросов по правам работника, гарантированным трудовым законодательством, таких как использование отпуска и составление договоров, до нарушений трудовых прав, например, невыплата заработной платы, несправедливое увольнение и т.п. В основном консультации планируется проводить на главных станциях 1, 2 и 7 веток метро, где сконцентрированы предприятия малого и среднего бизнеса, а также стартапы. Проект начнется в этом месяце и завершится в конце года.