РК и США проведут диалог по энергетической безопасности

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С 30 апреля по 1 мая в американском Хьюстоне состоится 10-е заседание представителей РК и США в рамках диалога по энергетической безопасности (ESD). Об этом 24 апреля сообщили в госдепартаменте США. В повестку мероприятия входят вопросы усилий по декарбонизации, сотрудничества в сфере зелёной энергетики, стабилизации и диверсификации цепочек поставок ключевых минеральных ресурсов, экспорта американского СПГ, а также роль частных кругов в противодействии изменению климата. В госдепе также отметили, что стороны обсудят вопросы поддержки Украины в восстановлении объектов энергетической системы. Помимо этого, впервые состоится круглый стол с участием представителей правительств, частных деловых кругов и финансовых экспертов двух стран. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы цепочек поставок ключевых минеральных ресурсов, внедрение систем оффшорной ветроэнергетики, тема зелёных водородных технологий.