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Политика

Realmeter: Рейтинг президента РК минимальный с августа 2022 года

Write: 2024-04-29 10:55:18Update: 2024-04-29 10:55:39

Realmeter: Рейтинг президента РК минимальный с августа 2022 года

Photo : YONHAP News

30,2% граждан РК положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 66,9% дают отрицательную оценку его деятельности. Таковы результаты опроса 2.518 взрослых жителей страны, проведённого с 22 по 26 апреля агентством Realmeter. Нынешний уровень поддержки – минимальный с первой недели августа 2022 года. Положительная оценка сократилась на 2,1%, а отрицательная выросла на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей. Погрешность при обработке данных может составить ±2,0% при уровне достоверности 95%. По результатам отдельного опроса 1.004 взрослых жителей страны, проведённого 25-26 апреля, рейтинг правящей партии Сила народа составил 34,1%, а  крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро - 35.1%. Среди новых политических партий лидирует Партия инноваций Отечество, которую поддержали 13,5% опрошенных.  5% опрошенных не поддерживают ни одну партию. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. 
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