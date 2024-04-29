С 1 мая гражданам РК будут запрещены поездки на Гаити

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С 1 мая вводится запрет на поездки южнокорейских граждан на Гаити из-за проблем с безопасностью. Решение по этому поводу принято 29 апреля министерством иностранных дел РК. Запрет распространяется на всю территорию островного государства, где после отставки правительства практически отсутствует официальная власть, а столкновения между бандитскими группировками активизируются. Власти РК уже дважды эвакуировали своих граждан из этой страны при поддержке соседней Доминиканской Республики. В настоящий момент на Гаити находятся около 60 южнокорейцев, которым рекомендовано незамедлительно покинуть страну. Одновременно правительство РК предостерегло граждан страны от поездок в штат Ракхайн на западном побережье Мьянмы, где усиливается противостояние между вооружёнными группировками и правительственными войсками. С ноября прошлого года действует запрет на поездки в северо-восточные регионы Мьянмы.