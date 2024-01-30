Национальное собрание РК утвердило закон о трагедии в Итхэвоне

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2 мая Национальное собрание РК утвердило на пленарном заседании пересмотренный закон о расследовании трагедии в сеульском районе Итхэвон. За него проголосовали 256 из 259 депутатов, присутствовавших на заседании, трое воздержались. 1 мая документ был согласован правящей и оппозиционными партиями, а утром 2 мая утверждён профильными парламентскими комитетами. Закон предусматривает создание специального комитета по расследованию причин давки, которая унесла жизни 159 человек на праздник Хэллоуин 29 октября 2022 года. 30 января нынешнего года президент РК Юн Сок Ёль наложил вето на предыдущий вариант закона, который, по его мнению, предоставлял специальному комитету слишком большие полномочия. Теперь комитет не имеет права запрашивать ордера на обыск и арест, а его деятельность ограничена одним годом, но может быть продлена один раз на три месяца. В состав комитета войдут девять человек – по четыре представителя от правящей партии и оппозиции, а также председатель, рекомендованный спикером Национального собрания. Его кандидатура должна быть согласована в ходе консультаций политических сил.