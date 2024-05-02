Ещё две крупные больницы Сеула объявили выходной день

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3 мая некоторые врачи Медицинского центра Асан и Сеульской больницы Святой Марии взяли дополнительный выходной день по причине усталости, вызванной переработками. В этот день профессора, работающие в Медицинском центре Асан, проведут пикет против увеличения приёма в медицинские вузы, после чего проведут семинар на тему медицинского кризиса. Профессора Сеульской больницы Святой Марии решили не проводить амбулаторный приём и плановые операции каждую пятницу, начиная с 3 мая. Комитет по чрезвычайным ситуациям профессорской ассоциации Сеульской больницы Святой Марии ранее объявил, что с мая рекомендует прекращать прием пациентов и операции один раз в неделю по пятницам для предотвращения усталости медицинского персонала и медицинских ошибок. Медицинский персонал может выбирать другие дни для отдыха в зависимости от обстоятельств. Официально эти больницы не закрываются, а отдельные профессора самостоятельно выбирают дни для отдыха.