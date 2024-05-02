Торговый представитель РК посетил Нидерланды и Францию

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Представитель РК на торговых переговорах Чон Ин Гё посетил Нидерланды и Францию, чтобы обсудить с местными деловыми кругами вопросы инвестиций в южнокорейскую экономику. В ходе визита в Нидерланды 1-2 мая он встретился с руководством компании, работающей в сфере зелёных биотехнологий. Она планирует построить в РК производственные объекты. Чон Ин Гё встречался также с руководством компаний, занятых в сферах автомобилей будущего и авиаперевозок. В Париже он встретился с представителями таких компаний как NXP, Renault, Airbus, OP Mobility, Thales и Soitec. Состоялся обмен мнениям по вопросам сотрудничества и инвестиций. В ноябре прошлого года Renault подала заявку на инвестиции в линию производства гибридных автомобилей на заводе в Пусане. OP Mobility ещё в ноябре 2021 года сообщала о финансировании производства топливных баков для водородных автомобилей. Помимо этого, Чон Ин Гё встретился с представителями южнокорейских компаний, работающих в Париже, обсудив с ними вопросы поддержки правительством экспорта и маркетинговых проектов.