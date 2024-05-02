Правительство РК обсудит повышение прогноза роста экономики

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Правительство РК готовится скорректировать прогноз роста отечественной экономики, который составляет в настоящее время 2,2%, поскольку результаты первого квартала оказались лучше ожидаемых. Об этом заявил журналистам в Тбилиси вице-премьер, министр планирования и финансов Чхве Сан Мок. Он напомнил, что в первом квартале отечественная экономика росла самыми быстрыми темпами за более чем два года на фоне продолжающегося восстановления экспорта и роста инвестиций в строительство. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны, ключевой показатель экономического роста, в период с января по март увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Что касается инфляции, то вице-премьер заявил, что правительство прилагает усилия для её стабилизации на уровне 2% во втором полугодии. Чхве Сан Мок находился с визитом в Грузии для участия в 27-й встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран АСЕАН+3.