Пхеньян сносит строения у северных ворот Кэсонского комплекса

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Северная Корея продолжает снос строений у въездов в Кэсонский индустриальный комплекс, которые были построены южнокорейскими компаниями. Как сообщила радиостанция «Голос Америки» со ссылкой на спутниковые снимки, представленные частной компанией Planet Labs, исчезли крыша над северными воротами комплекса и строение, находившееся ряд с ними. Анализ более ранних фотографий позволяет утверждать, что активный снос строений у въездов в Кэсонский комплекс продолжается с 13 марта. Ранее радиостанция «Голос Америки» сообщила о сносе здания у южных ворот комплекса. Кэсонский индустриальный комплекс называли символом межкорейского примирения. В нём работали филиалы порядка 120 южнокорейских компаний, на которых были заняты более 54 тысяч северокорейских граждан. Комплекс был закрыт в феврале 2016 года по инициативе южнокорейской стороны в ответ на испытания Пхеньяном ядерного оружия и ракет большой дальности.