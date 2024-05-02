Соратник Дональда Трампа – за снижение военной поддержки Сеула

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Сеулу и Вашингтону необходимо пересмотреть совместные планы действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку в нынешних условиях США должны сосредоточиться на угрозе со стороны Китая. Об этом заявил в интервью агентству Ёнхап бывший заместитель помощника министра обороны США по стратегии и развитию вооружённых сил Элбридж Колби. Он является вероятным кандидатом на пост советника президента США по национальной безопасности в случае победы на выборах Дональда Трампа. Сеул должен взять на себя основную ответственность за собственную оборону, а 28,5 тысяч американских военнослужащих, размещённых в РК, не должны оставаться «заложниками» в борьбе с северокорейскими угрозами. Таким образом, он призвал Сеул снизить уровень зависимости своей обороноспособности от Вашингтона, допустив прямую военную поддержку Сеула лишь в случае военного конфликта с Пхеньяном и прямого вмешательства Пекина в вероятный конфликт на Корейском полуострове.