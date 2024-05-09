РК и Кыргызстан договорились сотрудничать в области энергетики

Photo : YONHAP News

Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) будет сотрудничать с Кыргызстаном. При этом основное внимание предстоит уделить таким передовым областям как передача постоянного тока сверхвысокого напряжения, интеллектуальная система измерения мощности и система управления распределением нового поколения. Договорённости зафиксированы в Меморандуме о взаимопонимании по техническому сотрудничеству, который подписали 9 мая в Сеуле президент KEPCO Ким Дон Чхоль и министр энергетики Кыргызстана Талайбек Ибраев. РК поделится с Кыргызстаном опытом в развитии передовых направлений энергетики,- отметил Ким Дон Чхоль. В свою очередь, Талайбек Ибраев выразил надежду на то, что достигнутые договорённости создадут основу для постоянного укрепления отношений сотрудничества между двумя странами. KEPCO создаст совместную рабочую группу с энергетическими компаниями Кыргызстана для выбора целей совместного развития бизнеса.