КНДР продолжает снос южнокорейских объектов

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В апреле было снесено пожарное депо, построенное на южнокорейские средства в горах Кымгансан на восточном побережье Северной Кореи. Сообщив об этом 10 мая, министерство по делам воссоединения РК выразило сожаление по поводу действий Пхеньяна, призвало его немедленно прекратить подобные действия и предупредило о принятии ответных правовых мер. Как заявил представитель министерства Ку Бён Сам, действия Северной Кореи, которые представляют собой посягательство на собственность южнокорейского правительства, не могут быть оправданы. Двухэтажное пожарное депо было построено в 2008 году в интересах защиты безопасности южнокорейских туристов. На строительство из государственного бюджета РК было выделено 2 млрд 200 млн вон. (1,5 млн долларов). В том же году туристические программы в горах Кымгансан были приостановлены. Это произошло после того, как южнокорейская туристка была застрелена северокорейским охранником. Пхеньян тогда заявил, что туристка проникла в запретную зону. В 2022 году в горах Кымгансан были демонтированы некоторые объекты, принадлежащие южнокорейскому туроператору Hyundai Asan, в том числе, гостиница «Хэгымган», гольф-клуб и павильон «Ончжон».