Сеул и Пекин будут сотрудничать в подготовке саммита РК, Китая и Японии

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Сеул и Пекин будут сотрудничать в подготовке и успешном проведении трёхстороннего южнокорейско-китайско-японского саммита. Договорённость об этом была достигнута в ходе переговоров министров иностранных дел РК и Китая Чо Тхэ Ёля и Ван И, состоявшихся 13 мая в Пекине. Министры обсудили различные аспекты двусторонних отношений, включая обмены на высоком уровне и экономическое сотрудничество, а также региональные и глобальные проблемы. Особое внимание было уделено путям решения ядерной и ракетной проблем Северной Кореи. Чо Тхэ Ёль высказался за то, чтобы Сеул и Пекин урегулировали любые двусторонние разногласия за столом переговоров, не допуская перерастания проблем в конфликт. Он пригласил своего китайского коллегу посетить РК. Ван И принял приглашение, отметив, что визит может состояться в удобное для обеих сторон время. Выразив обеспокоенность ракетной активностью Северной Кореи, глава южнокорейского внешнеполитического ведомства призвал Китай сыграть конструктивную роль в усилиях по обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове и денуклеаризации Северной Кореи. Он также выразил озабоченность по поводу насильственной репатриации Китаем северокорейских беженцев, призвав Китай не препятствовать выбору ими места проживания. В свою очередь, глава китайского МИД подтвердил, что политика Пекина в отношении Корейского полуострова остаётся неизменной, и Китай продолжит играть конструктивную роль в решении региональных проблем.