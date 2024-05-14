На Каннском фестивале будут показаны два южнокорейских фильма

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Два южнокорейских художественных фильма будут показаны во внеконкурсных программах 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдёт с 14 по 25 мая. Криминальный боевик режиссёра Рю Сын Вана «Ветеран-2» отобран для участия в программе «Полуночные показы». В центре внимания второй части мегахита «Ветеран», вышедшего на экраны в 2015 году, кризис, с которым сталкивается отдел по расследованию насильственных преступлений, возглавляемый детективом Со До Чхолем. Его роль исполнил Хван Чжон Мин. Внеконкурсная программа «Полуночный показ» представляет популярные жанровые фильмы, обладающие высокими художественными достоинствами. В другой внеконкурсной программе под названием «Каннская классика», в рамках которой демонстрируются документальные фильмы о классических шедеврах или важных фигурах в истории кино, будет показан документальный фильм Ким Ряна «Киномолодость, Дон Хо». Фильм рассказывает о первом директоре Пусанского международного кинофестиваля Ким Дон Хо. В конкурсной программе южнокорейские фильмы не участвуют.