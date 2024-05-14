Юн Сок Ёль: Работники, не состоящие в профсоюзе, получат защиту

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Необходимо создать законную основу для защиты на государственном уровне тех работников, которые не состоят в профсоюзе. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая на правительственно-общественных дебатах, состоявшихся 14 мая в Сеульском центре занятости. Кроме представителей правительства и местных органов власти, в дебатах приняли участие около 70 работников из различных сфер производства. Среди них были водители, курьеры, мастера по ремонту квартир и строительные рабочие. Юн Сок Ёль предложил принять закон, который не только защитит права работников, не состоящих в профсоюзе, но и повысит уровень их жизни. Правительство поможет создать ассоциации взаимопомощи, через которые работники, не состоящие в профсоюзе, смогут получать финансовую помощь в случае болезни, травмы или отсутствия работы. Кроме того, правительство поможет работникам служб доставки получить страховку от дорожно-транспортных происшествий и будет принимать жёсткие меры в отношении работодателей, которые задерживают выплату заработной платы. Поддержкой работников, не состоящих в профсоюзе, будет занимается новое управление, которое откроется 10 июня при министерстве труда,- отметил президент.