РК готова к любому исходу президентских выборов США

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Альянс РК и США будут укреплять сотрудничество вне зависимости от исхода президентских выборов США, которые пройдут в ноябре. Об этом заявил 14 мая посол РК в США Чо Хён Дон в ходе встречи с журналистами в Корейском культурном центре в Вашингтоне. Южнокорейское правительство и дипломатическое представительство готовы к любой ситуации, сказал он, отвечая на вопрос о возможном влиянии президентских выборов в США на отношения с Сеулом. По его словам, южнокорейские дипломаты активно взаимодействуют с представителями бывшего президента США Дональда Трампа, чтобы предотвратить возможное сокращение численности американского военного контингента в РК и значительное увеличение военных расходов южнокорейской стороны на его содержание. Чо Хён Дон подчеркнул, что данные контакты проводятся с особой осторожностью, чтобы избежать восприятия их как вмешательство во внутренние дела США. Заявления Трампа о возможном увеличении военных расходов со стороны РК не должны повлиять на текущие переговоры, которые в настоящее время ведутся с администрацией Джо Байдена, заявил посол.