США укрепят сотрудничество в сфере безопасности с РК и Японией

Photo : YONHAP News

Вашингтон всегда открыт для диалога с Пхеньяном, но в условиях продолжающихся ракетных запусков не видит другого решения, кроме как укреплять сотрудничество в сфере безопасности с Сеулом и Токио. Об этом сообщил 14 мая помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Он подчеркнул необходимость усиления международной солидарности для ужесточения санкций в отношении Северной Кореи, добавив, что в сложившейся ситуации США вынуждены сконцентрировать внимание на элементах стратегической силы. Критенбринк подтвердил, что Вашингтон стремится к диалогу с Севером «без предварительных условий», но «единственный ответ, который мы получили до сих пор, новые ракетные пуски». Критенбринк отметил прогресс в двусторонних и трёхсторонних усилиях по противодействию угрозам между Сеулом, Вашингтоном и Токио. Основная часть этого сотрудничества направлена на противодействие растущей угрозе со стороны Северной Кореи. Хотя в Индо-Тихоокеанском регионе существует множество других проблем, северокорейская остаётся одной из наиболее важных,- подчеркнул Критенбринк.