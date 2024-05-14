РК и НАТО провели второй раунд военно-штабного диалога

14 мая в Брюсселе состоялся второй раунд военно-штабного диалога РК и Организации Североатлантического договора (НАТО). Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК, в переговорах приняли участие начальник управления стратегического планирования ОКНШ адмирал Кан Дон Гу и начальник управления безопасности на основе сотрудничества НАТО генерал-майор Дачиан-Тибериу Шербан из Румынии. Стороны согласились с необходимостью расширения военного сотрудничества для достижения мира посредством силы и поддержания международного порядка. Военно-штабной диалог РК-НАТО представляет собой регулярные встречи на уровне высокопоставленных руководителей вооружённых сил в целях содействия взаимопониманию в области безопасности на Корейском полуострове и в Европе. Первый раунд диалога состоялся в Сеуле в феврале прошлого года.