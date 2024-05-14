Президент РК обещает «правильно вести государственные дела»

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«Я сделаю всё возможное, чтобы правильно вести государственные дела, поскольку всегда помню учение Будды»,- заявил президент РК Юн Сок Ёль во время праздничного мероприятия по случаю Дня рождения Будды. Оно состоялось 15 мая в храме Чогеса в центре Сеула. Глава государства пообещал внимательно относиться к нуждающимся и уделять внимание даже самым незначительным аспектам жизни людей, чтобы принести счастье нашим гражданам. «Милосердное учение Будды озарит страну и поможет нам двигаться вперёд в новый, мирный и счастливый мир»,- сказал Юн Сок Ёль. Он добавил, что буддизм стал основой духовной культуры РК и продолжает играть жизненно важную роль в поддержании здоровья общества. «Я приложу все усилия, чтобы помочь РК преодолеть кризисы и сделать шаг вперёд»,- подчеркнул президент. На праздничном мероприятии присутствовали лидеры политических партий, мэр Сеула О Сэ Хун, посол Китая в РК Син Хаймин и представители буддийской общины. День рождения Будды