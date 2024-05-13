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Политика

РК и США обсудят распределение расходов на совместную оборону

Write: 2024-05-16 10:24:15Update: 2024-05-16 10:26:53

РК и США обсудят распределение расходов на совместную оборону

Photo : YONHAP News

С 21 по 23 мая представители РК и США проведут в Сеуле второй раунд переговоров по подготовке нового соглашения о специальных мерах. Оно определяет доли двух стран в расходах на содержание американских войск на Корейском полуострове. Текущее шестилетнее соглашение истекает в конце 2025 года. В соответствии с ним южнокорейская доля составляет 1 млрд 30 млн долларов в год. Переговорные группы по подготовке нового соглашения были сформированы в конце марта, а первый раунд переговоров прошёл на Гавайях с 23 по 25 апреля. Ранее в Сеуле заявляли, что новое соглашение должно «создать условия для стабильного размещения войск США и способствовать укреплению совместной обороны». Американская сторона заявила о своём стремлении добиться «справедливого и равноправного» результата на переговорах о распределении расходов. 
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