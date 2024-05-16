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Политика

Главы МИД РК и Словакии обсудили активизацию сотрудничества

Write: 2024-05-16 10:45:26Update: 2024-05-16 13:54:06

Главы МИД РК и Словакии обсудили активизацию сотрудничества

Photo : YONHAP News

15 мая в Сеуле состоялись переговоры министров иностранных дел РК и Словакии Чо Тхэ Ёля и Юрая Бланара, в ходе которых обсуждались вопросы активизации сотрудничества в экономике и других областях. Глава южнокорейского МИД дал высокую оценку активных обменов на высоком уровне по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечавшегося в прошлом году. Он попросил своего коллегу оказать поддержку южнокорейским компаниям, работающим в Словакии, выразив надежду на то, что двустороннее сотрудничество охватит такие сферы как атомная энергетика и оборонная промышленность. В свою очередь, Юрай Бланар отметил необходимость активизации совместных исследований в сфере новых технологий и укрепления сотрудничества в области безопасности. Он напомнил, что Словакия поддерживает политику Сеула, направленную на поддержание мира на Корейском полуострове, и реализует санкции в отношении Северной Кореи.
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