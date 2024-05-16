KDI повысил прогноз роста экономики РК на этот год до 2,6%

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Корейский институт развития (KDI) повысил прогноз роста отечественной экономики на этот год с 2,2% до 2,6%. Как отмечается в докладе института, опубликованном 16 мая, экономика сохранит положительный рост в основном за счёт экспорта, несмотря на замедление темпов роста инвестиций и потребительской активности. Прогноз экономического роста на 2025 год составляет 2,1%. Прогнозируется продолжение вялого потребительского спроса на фоне более низких, чем в этом году, темпов роста экспорта. В этом году они составят 5,3% по сравнению с предыдущим годом, а в 2025 году - 2,4% по сравнению с нынешним годом. Эксперты института полагают, что потребительские цены вырастут в этом году на 2,6% в годовом исчислении, что на 0,1% выше февральского прогноза. Прогноз инфляции на 2025 год составляет 2,1%.