ВВС РК и США отработали задачи воздушного боя

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16 мая военно-воздушные силы РК и США провели совместные учения. Два южнокорейских истребителя F-35A и два американских F-22 Raptor, пролетая в непосредственной близости, отработали задачи воздушного боя. Как сообщили в штабе южнокорейских ВВС, учения такого рода проводились впервые. F-35 и F-22 относятся к новейшим истребителям пятого поколения. На вооружении южнокорейских ВВС состоят 39 истребителей F-35A, а истребители F-22 эксплуатируется только в ВВС США. 17 мая на авиабазе в Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто начнутся авиационные манёвры Soaring Eagle, которые продлятся восемь дней. В них примут участие около 60 самолётов, включая F-35A, F-15K и F-16, а также более 500 человек личного состава. В ходе учений предстоит отработать отражение атак крылатых ракет и самолётов условного противника. К манёврам присоединится эскадрилья космических операций ВВС РК, которая будет предоставлять истребителям данные системы глобального позиционирования (GPS).