РК и Камбоджа установят отношения стратегического партнёрства

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РК и Камбоджа повысят уровень двусторонних отношений до стратегического партнёрства. Соответствующая договорённость зафиксирована в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Камбоджи Хун Мане. Они состоялись 16 мая в Сеуле. Документ предусматривает укрепление сотрудничества в областях обороны и безопасности, включая совместное участие в миротворческих операциях и борьбу с транснациональной преступностью, в том числе, с контрабандой наркотиков, торговлей людьми и киберпреступлениями. В рамках стратегического партнёрства две страны договорились расширять экономическое и финансовое сотрудничество, а также контакты в социальной и культурной сферах. В заявлении содержится призыв к Северной Корее соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН. По итогам саммита подписаны шесть документов, в том числе, о предоставлении Камбодже кредита через Фонд экономического развития и сотрудничества, а также по вопросам инвестиций, интеллектуальной собственности, борьбы с контрабандой наркотиков, подготовки человеческих ресурсов и строительства транспортных объектов в Камбодже.