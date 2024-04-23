В апреле в РК появилось более 260 тысяч новых рабочих мест

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По данным национального статистического управления, опубликованным 17 мая, численность занятого населения РК составила в конце апреля текущего года 28 млн 693 тыс. человек, что на 261 тысячу человек больше, чем годом ранее. Рост занятости, как и в предыдущие месяцы, достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 292 тысячи рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 15 до 29 лет сократилась на 89 тысяч человек, а в возрастной категории от 40 до 49 лет на 90 тысяч. В апреле в производственном секторе появилось 100 тысяч новых рабочих мест. Это максимальный рост с ноября 2022 года. В сфере здравоохранения и социального обеспечения создано 93 тысячи, а в сфере информационных технологий 68 тысяч рабочих мест. При этом в сфере оптовой и розничной торговли число рабочих мест сократилось на 39 тысяч, а в секторе образовательных услуг на 49 тысяч. Число самозанятых сократилось на 94 тысячи человек, что стало максимальным сокращением за 5,5 лет. Уровень занятости составил 69,6% трудоспособного населения от 15 до 64 лет. Это на 0,6% больше, чем в том же месяце прошлого года, а также максимальный показатель за апрель с начала сбора статистики о занятости в 1989 году. Уровень безработицы вырос на 0,2%, составив 3% трудоспособного населения. Численность безработных составила 885 тысяч человек, увеличившись за год на 81 тысячу человек. Количество безработных растёт с ноября прошлого года.