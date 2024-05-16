Пхеньян предупредил о «катастрофических последствиях» UFS

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Ежегодные южнокорейско-американские военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), которые запланированы на август, могут иметь «катастрофические последствия». Об этом говорится в заявлении агентства ЦТАК, опубликованном 17 мая. Это «учения по отработке ядерной атаки» против Пхеньяна, в которых будет задействована самая современная военная техника, включая ядерные стратегические силы. «Они направлены на то, чтобы завершить подготовку США к ядерной войне. Это ясно показывает, что утверждения Вашингтона об отсутствии враждебных намерений - не что иное, как обманчивое лицемерие»,- говорится в заявлении. В отдельном заявлении агентство ЦТАК осудило прошедшие накануне учения с участием двух южнокорейских истребителей F-35A и двух американских F-22 Raptors. «Возврат истребителей-невидимок F-22 на Корейский полуостров всего через семь месяцев и их первый «имитированный воздушный бой» являются ещё одним явным доказательством враждебного характера США, которые постоянно посягают на права стран региона на безопасность»,- подчёркивается в заявлении.