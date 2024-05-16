Термин «национальное достояние» заменит термин «культурные ценности»

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17 мая в РК вступил в силу Закон о национальном достоянии, в соответствии с которым термин «культурные ценности», который использовался более 60 лет, выходит из употребления. Его заменит термин «национальное достояние». Одновременно орган, который занимается вопросами сохранения таких объектов, будет называться управлением по охране национального достояния. Обновление терминологии призвано лучше отразить текущие стандарты, используемые такими международными организациями как ЮНЕСКО. Термин «культурные ценности» считается слишком коммерческим, рассматривая артефакты как простые объекты, имеющие денежную ценность, и не учитывая их культурную и историческую значимость. Отныне все объекты национального достояния делятся на три категории: культурное наследие, природное наследие и нематериальное наследие. С 17 по 19 мая 76 объектов национального достояния, в том числе, королевские дворцы и усыпальницы, будут открыты для посетителей бесплатно.