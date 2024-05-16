РК и Китай обсудили экономическое сотрудничество

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РК и Китай обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в цепочках поставок важнейших полезных ископаемых и ключевых промышленных товаров. Обсуждение состоялось 16 мая в формате видеоконференции между вице-премьером, министром планирования и финансов РК Чхве Сан Моком и председателем Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжэн Шаньцзе. Это был первый с августа 2022 года контакт глав экономических ведомств двух стран. Чхве Сан Мок призвал Китай сотрудничать не только в цепочках поставок сырья и важнейших минералов, таких как мочевина, галлий и графит, но и в сфере экологически чистой энергетики и других новых отраслях. Он также отметил важность сотрудничества в игровой, кино- и музыкальной индустрии, призвав Китай к созданию консультативного органа для развития сферы туризма. Чжэн Шаньцзе пригласил Чхве Сан Мока посетить Китай для дальнейшего обсуждения вопросов двустороннего экономического сотрудничества.