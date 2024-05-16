Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

РК и Китай обсудили экономическое сотрудничество

Write: 2024-05-17 11:49:44Update: 2024-05-17 11:51:34

РК и Китай обсудили экономическое сотрудничество

Photo : YONHAP News

РК и Китай обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в цепочках поставок важнейших полезных ископаемых и ключевых промышленных товаров. Обсуждение состоялось 16 мая в формате видеоконференции между вице-премьером, министром планирования и финансов РК Чхве Сан Моком и председателем Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжэн Шаньцзе. Это был первый с августа 2022 года контакт глав экономических ведомств двух стран. Чхве Сан Мок призвал Китай сотрудничать не только в цепочках поставок сырья и важнейших минералов, таких как мочевина, галлий и графит, но и в сфере экологически чистой энергетики и других новых отраслях. Он также отметил важность сотрудничества в игровой, кино- и музыкальной индустрии, призвав Китай к созданию консультативного органа для развития сферы туризма. Чжэн Шаньцзе пригласил Чхве Сан Мока посетить  Китай для дальнейшего обсуждения вопросов двустороннего экономического сотрудничества. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >