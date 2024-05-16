ООН: Рост мировой экономики составит в этом году 2,7%

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Рост мировой экономики составит в этом году не 2,4%, как прогнозировалось в январе, а 2,7%. Как сообщает Associated Press, об этом говорится в отчёте «Глобальная экономическая ситуация и среднесрочный прогноз на 2024 год», опубликованном 16 мая департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам. Улучшение прогноза связано с тем, что экономическая ситуация в таких крупных странах как Бразилия, Индия и Россия улучшается. Рост мировой экономики на 2025 год прогнозируется на уровне 2,8%. В качестве факторов риска для мировой экономики названы высокие процентные ставки, долговое бремя, геополитическая напряжённость и климатические риски для беднейших стран и малых островных государств. Инфляция была представлена как основной фактор уязвимости мировой экономики и повод для беспокойства. Прогноз темпов роста экономики РК на этот год составляет 2,2%, что на 0,2% ниже январского прогноза.