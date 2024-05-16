«Зелёная книга»: Есть реальные признаки восстановления экономики

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Хотя потребительские цены в РК продолжают колебаться, наблюдаются реальные признаки восстановления внутреннего спроса, а рост цен немного замедлился. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте об экономической ситуации в стране, опубликованном 17 мая министерством планирования и финансов. Восстановление спроса происходит на фоне постепенного роста производства и экспорта. Увеличение числа иностранных туристов стимулирует улучшение ситуации в сфере услуг. В частности, рост экспорта составил в апреле 13,8% по сравнению с прошлым годом. По предварительным данным, частное потребление увеличилось в первом квартале на 0,8%, а инвестиции в строительство на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Розничные продажи, отражающие потребление, выросли в марте на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем.