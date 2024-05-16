Пхеньян критикует субкритическое ядерное испытание США

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Субкритическое ядерное испытание, проведённое США на полигоне в Неваде ведёт к обострению мировой гонки ядерных вооружений, и Пхеньян в этой связи вынужден принять необходимые меры. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном 20 мая агентством ЦТАК. Проведённое испытание «создаёт новую напряжённость в военном противостоянии между ядерными государствами и ускоряет глобальную гонку ядерных вооружений». В этой связи «нельзя допустить влияния данного ядерного испытания на ситуацию в регионе Корейского полуострова». Для того, чтобы подготовиться к стратегической нестабильности, создающейся из-за действий США, Пхеньян «вынужден принять необходимые меры по повышению готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права и возможных вариантов выбора»,- говорится в заявлении. Какие именно меры могут быть приняты, не сообщается. Субкритический, то есть, без возникновения цепной ядерной реакции, эксперимент состоялся 14 мая. США утверждают, что субкритические эксперименты не нарушают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.