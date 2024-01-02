Президент РК призывает начать эпоху, ориентированную на простых людей

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Счастливое и полное надежд будущее - способ сохранения духа Демократического движения 1980 года в Кванчжу. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 18 мая на церемонии по случаю 44-й годовщины Демократического движения, которая состоялась на Национальном кладбище в Кванчжу. Несмотря на то, что РК построила свободную демократию, она сталкивается с проблемами, вызванными экономическим неравенством и социальной поляризацией. Именно поэтому необходимо начать эпоху, ориентированную на простых людей и средний класс, посредством справедливого распределения плодов экономического роста и усиления защиты социально уязвимых групп населения. Только в этом случае станет возможно поддержать дух Демократического движения в соответствии с требованиями времени и почтить память погибших жителей Кванчжу,- отметил президент. Демократическое движение, которое развернулось в 1980 году в Кванчжу и регионах провинции Чолла-Намдо, стало выражением протеста народа против военной диктатуры тогдашнего президента Чон Ду Хвана.