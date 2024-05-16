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В мире

РК, США, Япония и Австралия обсудили сдерживание угрозы Пхеньяна

Write: 2024-05-20 12:30:38Update: 2024-05-20 13:08:24

РК, США, Япония и Австралия обсудили сдерживание угрозы Пхеньяна

Photo : YONHAP News

Высшие должностные лица вооружённых сил РК, США, Японии и Австралии обсудили способы сдерживания ядерной и ракетной угроз Северной Кореи. Командующий сухопутными силами РК генерал Пак Ан Су, главнокомандующий Тихоокеанскими силами США генерал Чарлз Флинн, начальник штаба сухопутных сил самообороны Японии Ясунори Мориита и главнокомандующий сухопутными силами Австралии генерал Саймон Стюарт встретились в рамках Тихоокеанского симпозиума на Гавайях. Они оценили текущую ситуацию в области региональной безопасности, провели углублённые дискуссии по сдерживанию и реагированию на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи, обсудили пути сотрудничества в области безопасности для обеспечения стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. Участники встречи договорились расширить масштабы многосторонних обменов и сотрудничества,- говорится в сообщении штаба сухопутных сил РК. 
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