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Культура

США вернули РК буддийские реликвии

Write: 2024-05-20 12:54:11Update: 2024-05-20 13:15:27

США вернули РК буддийские реликвии

Photo : YONHAP News

США вернули в РК древние буддийские реликвии «шарира», то есть,  останки буддийских монахов династии Корё, правившей в период с 918 по 1392 год. Церемония, на которой присутствовал президент РК Юн Сок Ёль,  состоялась в буддийском храме Хвэамса в городе Янчжу провинции Кёнгидо. Редкие буддийские реликвии начала 14-го века вернулись домой из Музея изящных искусств в Бостоне, где хранились в течение 85 лет. Они были незаконно вывезены из Кореи в период японской колониального господства 1910-1945 годов. В феврале Бостонский музей согласился вернуть останки буддийскому Ордену Чоге. Как отметил глава государства,  их возвращение стало возможно благодаря тесным связям Сеула и Вашингтона.  Он отметил, что возвращение останков стало радостным событием как для корейской буддийской общины, так и для всего корейского народа. 
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