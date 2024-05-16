США вернули РК буддийские реликвии

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США вернули в РК древние буддийские реликвии «шарира», то есть, останки буддийских монахов династии Корё, правившей в период с 918 по 1392 год. Церемония, на которой присутствовал президент РК Юн Сок Ёль, состоялась в буддийском храме Хвэамса в городе Янчжу провинции Кёнгидо. Редкие буддийские реликвии начала 14-го века вернулись домой из Музея изящных искусств в Бостоне, где хранились в течение 85 лет. Они были незаконно вывезены из Кореи в период японской колониального господства 1910-1945 годов. В феврале Бостонский музей согласился вернуть останки буддийскому Ордену Чоге. Как отметил глава государства, их возвращение стало возможно благодаря тесным связям Сеула и Вашингтона. Он отметил, что возвращение останков стало радостным событием как для корейской буддийской общины, так и для всего корейского народа.