РК и США продолжают переговоры о расходах на оборону

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С 21 по 23 мая РК и США проводят в Сеуле второй раунд переговоров по подготовке нового двустороннего Соглашения о специальных мерах. Оно определяет доли сторон в расходах на содержание 28,5 тысяч американских военнослужащих, размещённых на Корейском полуострове. Делегации на переговорах возглавляют представитель министерства иностранных дел РК по распределению расходов на оборону Ли Тхэ У и заместитель помощника госсекретаря США по соглашениям в сфере безопасности Линда Спехт. Первый раунд переговоров состоялся в апреле на Гавайях. В соответствии с соглашением, действующим до конца 2025 года, южнокорейская сторона выплачивает на содержание американского воинского контингента 1 млрд 30 млн долларов в год. Ранее в Сеуле заявляли, что новое соглашение должно «создать условия для стабильного размещения войск США и способствовать укреплению совместной обороны». Американская сторона заявила о своём стремлении добиться «справедливого и равноправного» результата на переговорах о распределении расходов.